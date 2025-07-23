تسجيل في دعم سكني 2025: الشروط والخطوات للحصول على الدعم السكني بسهولة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية جهودها لتمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة من خلال برنامج الدعم السكني. يعتبر هذا البرنامج واحدًا من أبرز المبادرات المنبثقة عن رؤية 2030 وشهد خلال عام 2025 تحديثات هامة تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على الدعم وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة. أبرز الشروط الجديدة للتسجيل في الدعم السكني 2025 تقليص الحد الأدنى لعمر المتقدم إلى 20 عامًا.

إلغاء شرط الإعالة للأرامل والمطلقات.

عدم امتلاك مسكن مناسب خلال السنوات الخمس الماضية.

تقليص فترة الالتزام بعدم التصرف في الوحدة السكنية المدعومة. شاهد أيضًا: التسجيل في دعم سكني بالسعودية.. الشروط وخطوات الاستحقاق الجديدة خطوات التسجيل في الدعم السكني الدخول إلى المنصة الإلكترونية “سكني”.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.

اختيار تقديم طلب دعم سكني.

إدخال المعلومات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة.

اختيار المدينة أو المشروع المفضل.

تأكيد الطلب وإرساله للمراجعة. الفئات المستفيدة من الدعم السكني برنامج الدعم السكني يهتم بفئات مختلفة مثل المطلقات والأرامل والأسر الكبيرة ذوي الدخل المحدود. يعتبر هذا البرنامج مبادرة حكومية تهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين من امتلاك منازلهم الخاصة وضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الدعم المالي.

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