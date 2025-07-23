التسجيل في برنامج دعم السكن السعودي 1447 للحصول على مسكنك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم فتح باب التسجيل في برنامج الدعم السكني السعودي 1447، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير مساكن مناسبة لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية. يعد برنامج الدعم السكني من أبرز المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطنين وتمكينهم من امتلاك سكن لائق بطرق ميسرة.

من المتوقع صرف دعم شهر يوليو 2025 في الخامس والعشرين من الشهر، وذلك لضمان استمرارية الدعم وتقديمه في الوقت المحدد. يمكن للمستفيدين التحقق من تفاصيل الدعم والاستعلام عنه بسهولة من خلال منصة سكني الإلكترونية.

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تتضمن شروط الحصول على الدعم السكني السعودي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل إقامة دائمة داخل حدود المملكة. كما يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا عند التقديم.

يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين وتوفير بيئة سكنية مناسبة لهم. تابعوا موقع منصة سكني الرسمي للمزيد من المعلومات والتسجيل.