أحياء مدينة جدة التي ستخضع لعمليات إزالة في عام 1447 في إطار التنظيم الحضري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث الكثيرون في جدة عن تفاصيل الأحياء التي سيتم إزالتها ضمن خطة التطوير الحضري للعام 1447، حيث تشهد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية حركة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة عمرانية حديثة. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية.

خطة الإزالة والتطوير في جدة:

تركز خطة الإزالة على المناطق التي تعاني من عشوائية في البناء أو ضعف في الخدمات الأساسية، حيث تعمل الجهات المختصة على تنفيذ هذه الخطط بعد دراسة ميدانية متكاملة تراعي سلامة السكان وتوفير البدائل المناسبة قبل الشروع في الإزالة.

شاهد أيضًا: تجدد الأحياء في جدة: قائمة جديدة تُضاف إلى التطوير المستمر

الأحياء التي ستشملها الإزالة:

من بين الأحياء التي ستدخل ضمن خطة الإزالة للعام 1447 في جدة: حي النزلة اليمانية، حي المنتزهات، حي غليل، حي بترومين، حي القريات، حي الكندرة، حي الفضل، حي العدل، حي العزيزية، حي الجامعة. تم اختيار هذه الأحياء وفق معايير تتعلق بسلامة المباني وكفاءة الخدمات وإدخال تحديثات عمرانية وهيكلية.

أهداف الإزالة والتطوير:

تهدف الحكومة السعودية من خلال إزالة هذه الأحياء إلى تحسين جودة الحياة، زيادة المساحات الخضراء والخدمات العامة، توفير مساكن آمنة، إزالة التعديات والبناء غير المرخص، وتهيئة المدينة لمشاريع استثمارية وسياحية.

موقف السكان والدعم الحكومي:

تتنوع ردود أفعال السكان ما بين متفهمين لأهداف المشروع ومتخوفين من فقدان مساكنهم، إلا أن الحكومة أكدت التزامها بتوفير بدائل عادلة ودعم كامل للمتضررين، كما تم إنشاء لجان لاستقبال طلبات الاعتراض والتعويض لضمان الشفافية والعدالة في الإجراءات.

من المتوقع أن يسهم هذا الإزالة في تحسين شكل وبنية مدينة جدة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.