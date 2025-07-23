شكرا لمتابعة خبر عن استقبال مؤثر لعائلة سعودية لعاملها العائد من السفر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية يظهر لحظة استقبال عائلة سعودية لعاملها المنزلي العائد من الهند، وسط أجواء احتفالية لافتة.

وأظهر الفيديو أحد الأطفال وهو يرحب بالعامل بالبخور والورود، في حين جهزت العائلة قالب كيك وضعوا عليه صورته، تعبيرًا عن امتنانهم ووفائهم له بعد سنوات من العمل معهم.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير بين النشطاء والمدونين، وجاءت التعليقات كالتالي: ‏”‎ما شاءالله والهندي احترم كبيرهم وصغيرهم” ، “والله بعضهم فيه وفاء” ، “الشعب السعودي كرم وطيبة” .