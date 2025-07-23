شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 4 شركات عمرة لتسكينها المعتمرين بأماكن غير مرخصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف أربع شركات عمرة وإحالتها إلى التحقيق، إثر مخالفتها الأنظمة بإسكان المعتمرين في مواقع غير مرخصة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن العقوبة شملت إيقاف الشركات وإحالتها إلى التحقيق، مؤكدة على ضرورة حصول المعتمرين على كامل الحقوق، وذلك بأعلى معايير الجودة.

وكانت الوزارة دعت جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وضمان تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز تجربة المعتمرين، وتحقيق رضاهم خلال فترة إقامتهم في المملكة.