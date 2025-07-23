عودة المدارس في السعودية للمراحل التعليمية جميعها في العام الدراسي 1447 – دراسة منظمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تستعد لافتتاح العام الدراسي الجديد بالرقم 1447، حيث تجهز المدارس والمعلمون وأولياء الأمور لاستقبال الطلاب بتنظيم دقيق واهتمام بالتفاصيل. تهدف هذه العودة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تدعم التحصيل العلمي وتعزز القيم التربوية.

في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2025، سيبدأ الطلاب الدراسة وفق التقويم الدراسي المعتمد، بعد أن قام المعلمون والإداريون بالتحضير للعام الجديد وتنظيم الجداول الدراسية والبرامج التعليمية. كما تم إعداد الفصول وتوزيع المناهج لاستقبال الطلاب في الوقت المحدد.

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تجهز المدارس في مختلف مناطق المملكة لاستقبال الطلاب من خلال صيانة المباني وتجهيز الفصول وتحديث الوسائل التعليمية الرقمية. وتنظم الجداول الحصص وتوزع الكتب الدراسية على المراحل المختلفة، بالإضافة إلى إعداد برامج للتهيئة النفسية والأنشطة التربوية.

تلعب الأسرة دورا كبيرا في تهيئة الطلاب للعودة إلى المدرسة من خلال دعم نفسي وتنظيم الجدول اليومي وتجهيز المستلزمات الدراسية. وينصح بفتح حوار مع الأبناء حول أهداف العام الدراسي وتحفيزهم على بذل الجهد والاجتهاد منذ البداية.

نظام الفصول الدراسية الثلاثة مستمر في السنوات الأخيرة، حيث يهدف إلى توزيع الجهد الدراسي وتقليل الضغط على الطلاب والمعلمين. تعتبر عودة المدارس 1447 في السعودية محطة هامة لبناء عام دراسي جديد يسعى لتحسين التعليم وتعزيز الانضباط.