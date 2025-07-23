جدول العطل الرسمية لعام 1446 في المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مع اقتراب العام الهجري الجديد 1446، ينتظر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية جدول الإجازات الرسمية لهذا العام. يأتي عيد الأضحى المبارك على رأس الإجازات السنوية، والذي يعتبر فرصة للراحة والسفر وأداء فريضة الحج.

تمتمتع إجازة عيد الفطر المبارك بأهمية كبيرة، حيث تبدأ من 30 مارس 2025 وتنتهي في الأربعاء 2 أبريل 2025. بينما يوافق يوم 6 يونيو 2025 إجازة وقفة عرفات ويبدأ عيد الأضحى المبارك في 7 يونيو 2025.

وفيما يلي باقي الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية لعام 1446:

– إجازة اليوم الوطني توافق يوم 19 ربيع الأول 1446هـ.

– إجازة نهاية أسبوع طويلة توافق يوم 14 ربيع الآخر 1446هـ.

– إجازة نهاية أسبوع طويلة أخرى توافق يوم 10 جمادى الآخرة 1446هـ.

– إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ في 3 رجب 1446هـ.

– إجازة يوم التأسيس توافق يوم 24 شعبان 1446هـ.

– إجازة بداية فصل الشتاء توافق يوم 25 شعبان 1446هـ.

إجازة يوم التأسيس هي من أبرز الإجازات الوطنية في المملكة، وتكريما لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى. يصادف يوم 22 فبراير من كل عام ويمنح جميع الموظفين إجازة رسمية.

في عام 2025، سيكون يوم التأسيس عطلة رسمية مع إجازة في اليوم التالي. وبذلك يحصل المواطنون على عطلة ممتدة تشمل ثلاثة أيام متتالية.