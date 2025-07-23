تقرير أداء مطارات الرياض والدمام وأبها في يونيو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدرت مطارات الرياض والدمام وأبها تقرير الأداء لشهر يونيو 2025، مؤكدة على مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي. وفقًا للتقرير الذي صدر مؤخرًا، حققت هذه المطارات أعلى معدلات الأداء والكفاءة خلال الشهر الماضي.

مطار الملك خالد الدولي في الرياض سجل أعلى نسبة من الرحلات الجوية المغادرة في يونيو، مما يعكس الاستقرار والتنظيم الذي يتمتع به المطار. بينما سجل مطار الملك فهد الدولي في الدمام أداءً ممتازًا في استقبال الرحلات القادمة، مما يبرز مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين.

أما مطار أبها الإقليمي، فقد تميز بأداء متميز في مجال الأمان والسلامة، مما يعكس التزامه بتوفير بيئة مطمئنة للمسافرين.

يأتي هذا التقرير كإشارة إيجابية إلى جهود السلطات السعودية في تحسين وتطوير قطاع النقل الجوي في المملكة، وتوفير تجربة سفر مميزة للمسافرين.

من المتوقع أن تواصل مطارات المملكة تحقيق النجاحات والتفوق في قطاع النقل الجوي، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للسفر والتجارة في المنطقة.