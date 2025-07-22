إصدار هوية مقيم بسهولة عبر أبشر السعودية في 1446: البداية القانونية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر إصدار هوية مقيم عبر أبشر السعودية 1446 خطوة مهمة في تسهيل الخدمات للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. تتيح هذه الخدمة الرقمية الحصول على الهوية بسرعة ويسر دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين. يمكن الآن للمقيمين إتمام إجراءات الإصدار إلكترونيًا بالكامل، مستفيدين من التقنيات الحديثة المستخدمة في المنصة. خطوات إصدار هوية مقيم عبر أبشر السعودية 1446: تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم عبر منصة أبشر للأفراد.

الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار خدمة إصدار هوية مقيم إلكترونيًا.

تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة مثل رقم الإقامة ورقم جواز السفر.

إرفاق المستندات المطلوبة إذا كانت مطلوبة.

تسديد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

استلام إشعار بنجاح إصدار الهوية.

حفظ الهوية بصيغة رقمية أو طباعتها.

متابعة حالة الطلب ومراحل المعالجة عبر منصة أبشر. شاهد أيضًا: إجراءات تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية شروط إصدار هوية مقيم: إقامة سارية المفعول.

تحديث بيانات جواز السفر بانتظام.

خلو السجل من مخالفات مرورية أو إدارية.

إجراء الفحص الطبي المعتمد.

عدم وجود بلاغ هروب مسجل.

سداد الرسوم المحددة.

امتلاك حساب نشط على منصة أبشر.

الالتزام بالقوانين واللوائح.

إدخال رقم هوية الكفيل إذا تم تقديم الطلب من خلاله. هذه الخطوات والشروط تضمن سهولة وسرعة في إصدار هوية المقيم عبر أبشر السعودية 1446.

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