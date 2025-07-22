حين يتحول الصيف إلى تجربة تُكتب بالذكريات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في هذا الصيف، حيث تتفتح الألوان كأنها أهازيج الجنوب، وتهمس نسائم البحر الأحمر على وقع أمواجها، وتلوح قمم السراة بشموخها، تهدي الهيئة السعودية للسياحة الزوار منصة عروض صيف السعودية عنوانها "لك 3 عروض" ضمن برنامج صيف السعودية 2025 تحت شعار "لوّن صيفك 2025"، وكأنها تقول لكل سائح: اختر لون رحلتك، وحدد عرضك، وامضِ إلى وجهتك، فهنا كل شيء مهيأٌ ليصنع تجربة استثنائية.

ليست "لك 3 عروض" مجرد منصة للخصومات، بل دعوة مفتوحة لعشاق الاكتشاف، وللعائلات الباحثة عن لحظات تروى، وللمغامرين الذين يصغون لنداء الأماكن، فهي تقدم باقات متنوعة تشمل خصومات على تذاكر الطيران، وإقامات الفنادق، وتجارب المغامرة، والمطاعم، والمواصلات، وباقات سفر متكاملة تجعل من حجز الرحلة بداية الحكاية، لا مجرد خطوة لبلوغها.

وتتألق فنادق الرياض تحت مظلة هذه العروض بعروض فاخرة تنضح بالضيافة السعودية، من الريتز-كارلتون قصر الرياض إلى لو ميريديان وجي دبليو ماريوت، حيث ينتظر الزوار خصم 20% على المأكولات والاستجمام، و15% على الإقامة، إلى جانب خدمات ترحيبية وترقيات مجانية في فنادق مثل شيراتون وكورت يارد، وفي الدرعية، يصحبك فندق باب سمحان في جولة تراثية ساحرة إلى حي طريف التاريخي مع خصم 15% على الإقامة و20% على المأكولات.

ولا تقتصر العروض على العاصمة، بل تمتد إلى الخبر وجدة والدمام، حيث تتنوع الخيارات وتتألق بالفخامة، ففي شيراتون كورنيش جدة وماريوت الدمام، يمكنك الاستمتاع بـ: خصم 15% على الحجز، و20% على المأكولات، إلى جانب إفطار مجاني وخدمة ترحيبية تضفي على إقامتك لمسة من الحفاوة، أما في فندق أصيلة بجدة، فتنتظرك تجربة مترفة تشمل خصم 15% على الحجز، و20% على المأكولات، و20% في سبا أكروبورا، ما يجعل من كل إقامة لحظة استرخاء استثنائية ومليئة بالمزايا.

أما عشّاق الترحال، فلهم نصيب وافر من منصة "لك 3 عروض"، حيث تشمل الخصومات 20% على تذاكر المكافآت عبر الخطوط السعودية، و25% على الرحلات الداخلية عند استخدام رموز ترويجية خاصة، ولا تكتمل المغامرة دون عروض الغوص الفريدة في جدة بالتعاون مع "حداد سكوبا"، إلى جانب باقات سياحية شاملة بالتنسيق مع شركاء مثل "كوزمو ترافل". ولمزيد من الراحة أثناء التنقل، تقدم شركات كروة وسيكست خصومات مغرية تتراوح بين 20% و25% على خدمات تأجير السيارات.

وتستمر هذه العروض حتى نهاية سبتمبر 2025، لتشمل مختلف الوجهات السياحية في المملكة، من الشمال إلى الجنوب، ومن السواحل إلى قمم الجبال، وتمنح الزائرين فرصة لصيفٍ يفيض بالتجارب والذكريات.

ولأن السياحة في السعودية حراك نابض برؤية طموحة، تأتي هذه المنصة متزامنة مع فعاليات عالمية كـ"كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، ومواسم ساحرة مثل موسم عسير وموسم جدة، لتجعل من المملكة وجهة تنبض بالحياة، وتجمع بين الأصالة والتطور، وسحر الطبيعة ونبض المدن.

في النهاية، "لك 3 عروض" هي قصيدة سياحية تُحكى من ضحكات الأطفال، وعدسات الهواتف، وخطى السائحين على دروب الجمال، فاختر وجهتك، واحجز عبر "لك 3 عروض"، ودع السعودية هذا الصيف تكتب لك فصلًا جديدًا من المتعة والانبهار، لا يُروى إلا هنا.

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