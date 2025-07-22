تعديل سن التقاعد في السعودية: حقيقة تغيير وشيك للخبطة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خبر حصري ومثير، تم تداول أنباء عن تعديل سن التقاعد في المملكة العربية السعودية، ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين والمهتمين بالشأن الوظيفي. وفي ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، عادت قضية سن التقاعد إلى الواجهة من جديد.

تأكيد الحقيقة:

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بخفض سن التقاعد إلى أقل من 60 عاما. وأوضحت أن الموضوع ما زال قيد الدراسة ضمن إطار مراجعة شاملة لأنظمة التقاعد والمعاشات.

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شروط التقاعد المبكر:

وأوضحت المؤسسة أن هناك شروط يجب توفرها للتقدم بطلب التقاعد المبكر، منها بلوغ الموظف 55 عاما وعدم قلة مدة الاشتراك عن ثلاثين عاما، إضافة إلى انهاء فترة خدمة لا تقل عن عشرين عاما.

أهداف التعديل:

تهدف المملكة من خلال تعديل سن التقاعد إلى توحيد أنظمة التقاعد بين موظفي القطاعين العام والخاص، لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 لبناء نظام متكامل ومستدام.