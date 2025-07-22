شروط العفو الملكي 1446 في السعودية: خبر ملكي عن عفو شامل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر العفو الملكي لعام 1446 في المملكة العربية السعودية خطوة هامة للعديد من السجناء، حيث يتيح الفرصة لبعضهم للحصول على الإفراج بشكل كامل أو جزئي بناءً على شروط معينة. يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين الجانب الإنساني وضمان أمن المجتمع، ويتم الإعلان عنه غالبًا في مناسبات دينية أو وطنية بارزة.

شروط العفو الملكي 1446

يصدر العفو الملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين كقرار سنوي يتضمن إعفاءات جزئية أو كاملة للسجناء. ولكن للاستفادة من هذا العفو، يجب على السجين تحقيق مجموعة من الشروط والمعايير التي تحددها السلطات المختصة، ومن أبرز هذه الشروط:

يجب على السجين قضاء نصف مدة العقوبة المحكوم بها.

يجب عليه تحقيق سلوك جيد داخل السجن دون ارتكاب مخالفات.

يجب عليه الالتزام بعدم العودة للجريمة والمشاركة في البرامج الإصلاحية.

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الفئات المشمولة بالعفو الملكي 1446

تشمل الفئات التي يمكن أن تستفيد من العفو الملكي السجناء في قضايا الحق العام الذين قضوا نصف المدة المقررة، وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والنساء المحكومات في قضايا غير مرتبطة بالعنف.

كيفية التأكد من استحقاق العفو الملكي

يمكن للسجناء أو ذويهم التحقق من استحقاق العفو الملكي من خلال بعض الخطوات الرسمية مثل مراجعة سجل العقوبة والحصول على شهادة من إدارة السجن تثبت التزام السجين، والتواصل مع إدارة السجن للتأكد من أهليتهم للاستفادة من العفو.

يعتبر العفو الملكي فرصة للسجناء لبدء حياة جديدة بعد الخروج من السجن، ويعكس دور المملكة في تعزيز القيم الإنسانية والإصلاح. يجب على المستفيدين من العفو الالتزام بالشروط المطلوبة للاستفادة منه وعلى ذويهم مساندتهم في هذه العملية.