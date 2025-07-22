شكرا لمتابعة خبر عن بتوجيه ولي العهد.. انطلاق منتدى استثماري سعودي سوري في دمشق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنظم وزارة الاستثمار زيارة رسمية إلى سوريا، يشارك فيها وفد رفيع من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة، مع العمل على تذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.

ومن المقرر أن يعقد منتدى استثماري في العاصمة السورية دمشق، يتضمن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والصفقات، في إطار دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.