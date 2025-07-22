كيفية الحصول على قرض بدون فوائد مضمون من بنك الراجحي للمساعدة المالية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن كيفية التقديم على قرض بدون فوائد من مصرف الراجحي لعام 2025، وذلك لما يوفره هذا النوع من التمويل من فرص مالية مرنة تساعد في تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية بشكل شرعي ومتوافق مع الشريعة الإسلامية.

خطوات التقديم على قرض بدون فوائد من الراجحي:

– الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

– اختيار قسم التمويلات الشخصية وتحديد تمويل بدون فوائد.

– ملء النموذج الإلكتروني بالبيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية وقيمة الراتب الشهري.

– رفع المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية وتعريف بالراتب.

– إرسال الطلب إلكترونيا وانتظار رد المصرف.

– التواصل لتحديد موعد توقيع العقد وصرف التمويل.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي:

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيما نظاميا داخل المملكة.

– يشترط أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عاما.

– يجب أن يكون موظفا في جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي.

– يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي.

باختصار، قرض بدون فوائد من الراجحي يعتبر خيارًا مثاليًا للراغبين في تحقيق أهدافهم بشكل شرعي وبدون تكبد تكاليف الفوائد التقليدية.