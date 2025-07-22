شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: مؤشرات أولية لهطول أمطار على عدة مناطق الأسبوع المقبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مؤشرات أولية تشير إلى ازدياد فرص هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل على عدد من مناطق المملكة، متوقعًا استمرار الحالة المطرية لعدة أيام.

وأوضح المركز أن مخرجات النموذج العددي السعودي تشير إلى احتمالية تأثر مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة بأمطار متفرقة تمتد لعدة أيام.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد عموم المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات والتقارير والإنذارات الصادرة بشأن الحالة الجوية المتوقعة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ومنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حرصًا على السلامة العامة.