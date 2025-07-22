شكرا لمتابعة خبر عن محام يحذر من توقيع سند لأمر في حال شراء سيارة أو جوال بالتقسيط.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المحامي عبدالاله العامودي من توقيع سند لأمر في حال شراء سيارة أو جوال بالتقسيط.

وقال العامودي: “إذا ودك تشتري سيارة أو جوال على أقساط لا توقع سند لأمر لأنه في حال تأخرت في دفع القسط لأي سبب يرفعون هذا السند في محكمة التنفيذ ويتم إيقاف خدماتك”٠

وأضاف” هناك شركات كثيرة لا تجبرك على التوقيع على سند لأمر حتى لا تتضرر على المدى البعيد إذا تأخرت في دفع القسط بسبب تأخر نزول راتبك أو غيره”٠

وتابع” السند لأمر هذا ورقة تجارية ، يتعامل بها فقط التجار ، لذلك انت كشخص لا توقع على سند لأمر أبداً حتى لا تضع حياتك على المحك”٠