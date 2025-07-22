الشهادات المهنية المعتمدة في السعودية 1447 بعد اعتماد 4 شهادات جديدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات الرسمية عن إضافة أربع شهادات جديدة ضمن قائمة الشهادات المهنية المعتمدة في السعودية لعام 1447هـ، وذلك ضمن جهود تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة. وتشمل الشهادات الجديدة مجالات تقنية وصحية وهندسية. عبر موقع الخليج 365

الشهادات المهنية المعتمدة والمجالات الجديدة

تضمنت القائمة المحدثة أربع شهادات حديثة تعتمدها الهيئة السعودية للتخصصات المهنية وتشمل:

تقنية الأمن السيبراني : لتعزيز مهارات الحماية الرقمية ومواجهة التهديدات الإلكترونية.

إدارة الشبكات الافتراضية : تأهيل مختصين لإدارة بنى تحتية تكنولوجية متطورة.

التصميم والرعاية الصحية في المستشفيات : يركز على الأدوار الإدارية والسريرية داخل المنشآت الصحية.

إدارة المشاريع الهندسية: تهدف إلى إعداد مقدمي مشاريع متمكنين من التخطيط والتنفيذ ضمن المعايير الدولية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهادات المهنية المعتمدة إلى أكثر من عشرين شهادة تغطي مجالات متنوعة تشمل تقنية المعلومات، الصحة، الهندسة، الإدارة والخدمات المهنية.

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قيمة الشهادات وفوائدها في سوق العمل

تلعب هذه الشهادات دورًا بارزًا في رفع مستوى الكفاءة العملية للمؤهلين، إذ توفر:

فرص توظيف أوسع في قطاعات حيوية مثل تقنية المعلومات والمستشفيات وشركات المقاولات.

اعتماد رسمي من قبل الجهات الحكومية والمطابقة لمعايير التقييم المهني.

تحسين الأجور بما يتناسب مع مهارات متقدمة ومعترف بها داخل وخارج المملكة.

فرص الترقية للموظفين الحاليين ضمن ظروف تنافسية تعتمد على المؤهلات المهنية.

ويتم توزيع هذه الشهادات عبر لجان مهنية معتمدة للتدريب والاختبارات، حيث تضمن موثوقية عالية في التأهيل.