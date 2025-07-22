بدء إيداع الدفعة 92 لشهر يوليو حساب المواطن.. الاستعلام عن حساب المواطن عبر نفاذ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الجهات المختصة عن بدء إيداع الدفعة 92 من دعم برنامج “حساب المواطن” لشهر يوليو 2025، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المالية والمراجعات النهائية. وتُعد هذه الدفعة استمرارًا للدعم الحكومي المخصص للمواطنين المستحقين، وتم إتاحتها رسميًا عبر أوقات الصباح اليوم وفق جدول الدفع المصمم لتوزيع التحويلات على حسابات المستفيدين في مختلف البنوك، وكل هذا سنكشفه عبر موقع الخليج 365

خطوات الاستعلام عن الدفعة عبر خدمة نفاذ

يُمكن للمستفيدين التحقق من قيمة الدعم المودعة في حساباتهم عبر منصة “نفاذ”، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نفاذ الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار “حساب المواطن” من قائمة الخدمات الحكومية المتاحة. النقر على “تفاصيل الدفعات” لعرض المعلومات المالية. التحقق من وجود الدفعة 92 تحت بند “يوليو 2025”. الاطلاع على قيمة الدعم المودعة والحالة (مدفوعة أو معلقة). في حال عدم وصول الدعم، يُنصح بالتحقق من تحديث البيانات البنكية أو التواصل عبر خدمة المستفيدين.

وباستخدام نفاذ يمكن للمستفيدين تأكيد وصول الدفعة بسرعة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الاتصال أو الانتظار.

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نصائح مهمة لتأكيد الاستلام واستمرارية الدعم

يُفضل مراجعة البيانات البنكية بشكل دوري وتحديثها عند الحاجة، لضمان وصول الدعم في موعده.

عند انقطاع الدعم يتم التنبّه إلى تحديث الحالة الاجتماعية أو تغيّرات في الدخل الشهري داخل حسابك.

تُتيح منصة “نفاذ” خدمة الإشعارات الفورية SMS أو عبر البريد الإلكتروني لإعلامك بموعد إيداع الدفعة وقيمتها.

في حال احتجت لأي مساعدة، يمكنك التواصل مع خدمة المستفيدين من خلال تطبيق “حساب المواطن” أو الرقم المجاني الخاص بهم.

وتُعد هذه التدابير مفيدة لضمان الانتظام في صرف الدعم، وتفادي التأخير أو انقطاع الدفعات نتيجة عدم تحديث البيانات.