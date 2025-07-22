«القمر الدموي» خسوف كلي للقمر في السعودية.. في هذا الموعد«القمر الدموي» خسوف كلي للقمر في السعودية.. في هذا الموعد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشهد المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر 2025 ظاهرة فلكية نادرة ومبهرة تتمثل في خسوف كلي للقمر، يُعرف بـ”القمر الدموي”، حيث يتحول لون القمر إلى الأحمر الداكن نتيجة دخوله في ظل الأرض الكامل. وتعد هذه الظاهرة من أطول الخسوفات الكلية في العام، ما يجعلها فرصة مميزة لعشاق الفلك في المملكة لمشاهدتها بوضوح عبر موقع الخليج 365.

متى يبدأ دخول القمر في منطقة شبه الظل

تشير التقديرات الفلكية إلى أن الخسوف سيبدأ مع دخول القمر في منطقة شبه الظل، ثم يتدرج إلى الخسوف الجزئي، ومن ثم الخسوف الكلي الذي يبلغ ذروته في المساء، ويستمر لأكثر من ساعة كاملة، قبل أن يبدأ القمر بالخروج تدريجيًا من ظل الأرض حتى نهاية الظاهرة.

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ما هو القمر الدموي؟ ولماذا يتحول لونه إلى الأحمر؟

القمر الدموي هو اسم يُطلق على الخسوف الكلي عندما يتحول لون القمر إلى الأحمر الداكن. ويحدث ذلك عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر، لكن بعض أشعة الشمس تنكسر عبر الغلاف الجوي وتصل إلى القمر بلونها الأحمر، فينعكس هذا اللون على سطحه في مشهد مميز. يمكن مشاهدة الخسوف من مختلف مناطق السعودية بالعين المجردة دون الحاجة إلى معدات، لكن استخدام التلسكوبات قد يمنح رؤية أوضح لتفاصيل الظاهرة.

وتنصح الجهات الفلكية المواطنين بالابتعاد عن الإضاءة الصناعية قدر الإمكان واختيار أماكن مفتوحة لرؤية الحدث بوضوح، خاصة أن توقيت الخسوف سيكون مناسبًا للرؤية من المدن والقرى على حد سواء.