حتى يصلك الدعم كاملًا.. تحديث بيانات حساب المواطن والاستعلام عن الدفعة 92 لشهر يوليو

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حثّ برنامج حساب المواطن المستفيدين على ضرورة تحديث بياناتهم لضمان استمرار صرف الدعم الشهري دون تأخير، وذلك تزامنًا مع بدء صرف الدفعة 92 الخاصة بشهر يوليو 2025. وتُعد هذه الخطوة من أهم الإجراءات التي تضمن توافق بيانات المستفيد مع الشروط المعلنة للحصول على الدعم المخصص، وكل هذا سنكشفه من خلال موقع الخليج 365

خطوات الاستعلام عن دعم الدفعة 92

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مبلغ الدعم المستحق عبر المنصة الرسمية لحساب المواطن باستخدام رقم الهوية فقط، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية “من هنا“.

اختيار “الدفعات المالية”

إدخال رقم الهوية

عرض تفاصيل الدفعة وقيمة الدعم الفعلي

ومن الجدير بالذكر أن مبلغ الدعم يختلف حسب عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، والحالة الاجتماعية لكل مستفيد.

شاهد أيضًا: كم تستحق هذا الشهر؟! الاستعلام عن دعم حساب المواطن الدفعة 92 لشهر يوليو

أهمية تحديث البيانات في حساب المواطن

تحديث البيانات بشكل دوري يعتبر أمرًا أساسيًا لاستمرار الأهلية في البرنامج، حيث يؤدي أي تغيير في الحالة الوظيفية أو الاجتماعية أو عدد التابعين إلى تعديل مبلغ الدعم. وينصح البرنامج جميع المستفيدين بمراجعة بياناتهم عند حدوث أي تغيير لضمان عدم إيقاف الدعم أو تقليصه.

وقد تم إيداع مبالغ الدفعة 92 في الحسابات البنكية للمستفيدين المؤهلين صباح اليوم، ويستمر الصرف بشكل تدريجي على مدار اليوم وفقًا للترتيب البنكي.