شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليها، اليوم الثلاثاء الموافق 27 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.