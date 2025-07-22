عدن - ياسمين عبدالعظيم - شددت الإدارة العامة للمرور في السعودية على المخالفة الشائع ارتكابها بواسطة مختلف أصحاب المركبات وهي التفحيط؛ تلك التي تُعرض حياة الآخرين إلى الخطر المحقق سواءً من المشاة أو أصحاب المركبات الأخرى على الطريق.
ومن هنا بدأت حملات التحذير شديدة اللهجة من جملة العقوبات الصارمة المفروضة على كل مرتكب لمخالفة التفحيط؛ وهي ما تتمثل في السجن، الغرامة المالية وكذلك حجز المركبة.
عقوبات مخالفة التفحيط في السعودية
في هذا الإطار يجب الكشف عن تفاصيل العقوبات التي يتم فرضها بسبب مخالفة التفحيط، وهي ما تختلف حسب عدد مرات ارتكابها وذلك على النحو التالي:
- المرة الأولى: غرامة 20 ألف ريال + سجن 15 يومًا + إحالة للمحكمة للنظر في أمر سجن المخالف.
- المرة الثانية: غرامة 40 ألف ريال + سجن شهر + إحالة للمحكمة للنظر في سجن المخالف.
- المرة الثالثة: غرامة 60 ألف ريال + إحالة للمحكمة إما لمصادرة المركبة، أو دفع غرامة بقيمة المركبة لو كانت مسروقة أو مستأجرة بالإضافة إلى السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل!! المرور يعلن العقوبات الرادعة على مخالفة “التفحيط”.. غرامة تصل إلى 60 ألف ريال وسجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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