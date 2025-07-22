“عاجل” أرصاد المملكة تحذر من الموجة الحارة وتعلن سقوط الأمطار على تلك المناطق اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025 أصدر المركز الوطني للأرصاد بيانًا عاجلًا من جملة البيانات التحذيرية والتوعوية بمستجدات حالة الطقس في السعودية، وهو ما ورد فيه أن تأثير الرياح عالية السرعة بما يصل إلى 52 كم/ ساعة ما زال مستمرًا بنشاط ملحوظ على كلٍ من نجران، الرياض، حائل، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تلك الرياح هي ما تعمل على إثارة الأتربة والغبار مما يؤدي إلى حدوث شبه انعدام في الرؤية على الطريق الساحلي الواصل إلى منطقة جازان.
كذلك استمر التحذير من الأمطار التي تم رصد فرص هطولها ومعها زخات من البرد ورياح على كلٍ من جازان، عسير والباحة.
درجات الحرارة في السعودية اليوم الثلاثاء
يُذكر أن الأرصاد السعودية قد نوّهت على أن الحالة العامة للأجواء تكون حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية خاصةً وبعض أجزاء الرياض بسبب الموجة الحارة التي تصيب تلك المناطق، وفيما يلي بعض درجات الحرارة التي تم رصدها:
|المدينة
|درجة الحرارة الصغرى
|درجة الحرارة الكبرى
|المدينة المنورة
|28
|44
|مكة المكرمة
|35
|44
|حائل
|27
|40
|الرياض
|29
|45
|الدمام
|32
|45
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.