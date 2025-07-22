احجز موعد للحصول على رخصة القيادة عبر أبشر 2025 بسهولة وسرعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتيح النظام الإلكتروني للمرور الحصول على رخص القيادة بسهولة من خلال حجز موعد مسبق عبر منصة أبشر. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم العملية وتقليل الزحام في مراكز المرور، مما يسمح للمستفيدين بتحديد مواعيدهم وتوفير الوقت والجهد.

حجز موعد رخصة القيادة عبر أبشر

– يجب تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة أبشر الرسمية.

– اختيار قسم المواعيد واختيار المرور من القائمة.

– اختيار خيار حجز موعد جديد وتحديد نوع الخدمة المطلوبة.

– اختيار أقرب فرع لمركز المرور وتحديد الموعد المناسب.

– تأكيد الحجز وطباعة التذكرة للحصول على الخدمة.

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نصائح قبل الحجز

– التأكد من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة مثل الكشف الطبي.

– الحضور قبل الموعد بوقت كاف وإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة.

– يعد حجز الموعد عبر منصة أبشر جزءًا من خطة التحول الرقمي لتسهيل الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيد.

بادر بحجز موعدك الآن واستمتع بتجربة سهلة وميسرة للحصول على رخصة القيادة الخاصة بك. أبشر بقيادتك الآمنة والمسؤولة!