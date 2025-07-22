تجديد إقامة السعودية عبر المنصة الإلكترونية لعام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية أصبحت عملية سهلة وميسرة من خلال المنصة الإلكترونية الحديثة أبشر. تعرف على كيفية تجديد الإقامة والشروط والرسوم المطلوبة. طريقة تجديد الإقامة في السعودية 2025 إلكترونيًا عبر أبشر

– الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكتروني.

– تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– اختيار خدمة تجديد الإقامة من القائمة.

– تحديد المقيم والمدة المطلوبة للتجديد.

– تسديد الرسوم المطلوبة والاحتفاظ بإيصال الدفع. شاهد أيضًا: تجديد إقامة السعودية الآن بسهولة عبر الإنترنت بضغطة واحدة شروط تجديد الإقامة في السعودية

– سريان صلاحية جواز السفر.

– تسديد رسوم التجديد والمرافقين.

– تواجد المقيم في المملكة أثناء التجديد.

– تسديد المخالفات المرورية.

– توافر صورة وبصمة المقيم في النظام. رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2025

– رسوم العمالة المنزلية حوالي 650 ريال.

– رسوم المرافقين تتراوح بين 500 و800 ريال. باستخدام منصة أبشر يمكن للمقيمين في المملكة السعودية تجديد إقاماتهم بكل سهولة ويسر دون الحاجة لزيارة المراكز الحكومية. تأكيدًا على التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة السعودية لتحقيقه لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.

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