شكرا لقرائتكم خبر تجمع المدينة الصحي يدشن خدمة «موصول» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن بن دبي الحربي، بالتعاون مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»، خدمة موصول في مستشفى ينبع العام، التي تهدف إلى بناء سلسلة إمداد متكاملة لإدارة وتوصيل المستلزمات الطبية إلى مختلف أقسام المستشفى، بما يسهم في تعزيز سلامة الدواء ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن الشراكة مع القطاع الخاص في المنظومة الصحية؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، وتعزيز الوعي الصحي حول الوقاية قبل العلاج، تحقيقا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتعتمد الخدمة (Door to Door) التي أطلقها التجمع بالتعاون مع الشركة على أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال إدارة سلاسل الإمداد الطبي، مما يرفع من كفاءة الأداء ويضمن تلبية الاحتياجات بشكل سريع وآمن وفي الوقت المناسب، بما يواكب المعايير العالمية في هذا المجال.