انطلاق مهرجان صيف عيون الجواء في متنزه الوطن

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة عيون الجواء، مهرجان صيف عيون الجواء في متنزه الوطن بالمحافظة، بالتعاون مع القطاع الخاص، ويستمر المهرجان 40 يوما، وسط أجواء صيفية مميزة تهدف إلى جذب الزوار وتقديم خيارات ترفيهية متنوعة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة عيون الجواء، مهرجان صيف عيون الجواء في متنزه الوطن بالمحافظة، بالتعاون مع القطاع الخاص، ويستمر المهرجان 40 يوما، وسط أجواء صيفية مميزة تهدف إلى جذب الزوار وتقديم خيارات ترفيهية متنوعة. ويحتضن المهرجان 16 فعالية متنوعة، عبر تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب الحرف اليدوية ومشاركة الأسر المنتجة والعديد من البرامج المتنوعة التي تلبي اهتمامات جميع الفئات.

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