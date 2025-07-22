أمانة المدينة تجري أكثر من 5 آلاف تحليل مخبري

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- بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ أعمال الرقابة والفحص الميداني على السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق والمنشآت التجارية، وذلك ضمن جهودها المستمرة؛ لتعزيز منظومة السلامة الغذائية، وحماية صحة المستهلكين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ أعمال الرقابة والفحص الميداني على السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق والمنشآت التجارية، وذلك ضمن جهودها المستمرة؛ لتعزيز منظومة السلامة الغذائية، وحماية صحة المستهلكين. وأوضحت الأمانة أنها أجرت خلال يوليو 2025م 5,869 تحليلا مخبريا على عينات غذائية في مختبراتها المتخصصة، وأظهرت نتائج التحاليل الكيميائية مطابقة 5,572 عينة للمعايير الصحية المعتمدة، في حين تبين تلوث 297 عينة وعدم صلاحيتها للاستهلاك. ودعت الأمانة أفراد المجتمع إلى التفاعل والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء وجودته، عبر الرقم الموحد 940 أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

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