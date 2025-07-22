شكرا لقرائتكم خبر «المواصفات السعودية» بمكة تفعل مواقف خدمية مبتكرة لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مواقف خدمية بأسلوب مبتكر وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، في خطوة تهدف إلى تمكينهم من الوصول بيسر وسهولة إلى مرافق والخدمات، وضمن مساعي الهيئة المستمرة؛ لتحسين تجربة المستفيدين وفق أعلى مستويات الجودة.

وتضمنت المبادرة تركيب جهاز صوتي ذكي في تلك المواقف، يمكن المستفيدين من ذوي الإعاقة من طلب الخدمة مباشرة من السيارة دون الحاجة إلى الدخول إلى مبنى الفرع، ويأتي هذا الحل التقني المبتكر؛ ليعزز من استقلالية الأفراد، ويسهم في تسهيل تجربتهم الخدمية، مع مراعاة احتياجاتهم.

وتمثل هذه الخطوة جزءا من نهج استراتيجي شامل تتبناه الهيئة؛ لتحسين تجربة المستفيد، وتقديم خدمات أكثر شمولا، كما تعكس الالتزام الفعلي بتطبيق معايير الجودة ليس فقط في المنتجات والمقاييس، بل أيضا في البنية التحتية للخدمات المقدمة.

وتعمل الهيئة من خلال هذه المبادرات، على إيجاد بيئة خدمية صديقة للجميع، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في رفع جودة الحياة، وتمكين الفئات المختلفة من الوصول الميسر إلى الخدمات الحكومية.