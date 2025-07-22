انطلاق فعاليات «أسبوع الإعلام والتسويق» في المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعاليات «أسبوع الإعلام والتسويق» في مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبمشاركة عدد من الجهات العارضة والمتخصصين في الإعلام والتسويق وصناعة المحتوى.

ويهدف أسبوع الإعلام إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الفرص الواعدة في القطاع، وتعزيز حضورهم الإعلامي والتسويقي، من خلال سلسلة من الورش التخصصية والبرامج التدريبية والجلسات الحوارية التي تستمر حتى الخميس المقبل.

وشهد اليوم الأول من الفعالية انطلاقة مميزة بعدد من اللقاءات التفاعلية، من أبرزها ورشة «التسويق بالعاطفة»، وجلسة «كيف تصبح صانع محتوى مؤثرا»، بمشاركة نخبة من المختصين في المجال.

وصاحب الفعالية معرض للجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الشركات المهتمة بمجال الإعلام والتقنية وريادة الأعمال.

وتتواصل الفعاليات خلال الأيام المقبلة بجلسات وورش متنوعة، تشمل موضوعات مثل إدارة الهوية التسويقية، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوى، إضافة إلى نقاشات حول الأدوات التسويقية الحديثة والفروقات بين العلامة التجارية والهوية البصرية.