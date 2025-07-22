شكرا لقرائتكم خبر مركز «إنفاذ» يشرف على 74 مزادا لبيع 719 أصلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 74 مزادا علنيا، بين حضوري والكتروني، لتصفية وبيع 719 أصلا في 12 منطقة من مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 21 - 31 يوليو 2025م.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ينظم 21 مزادا في منطقة الرياض لعرض 153 أصلا، و18 مزادا في منطقة مكة المكرمة لعرض 176 فرصة، و5 مزادات في منطقة المدينة المنورة لعرض 131 أصلا، و4 مزادات في منطقة القصيم لعرض 51 أصلا، و12 مزادا في المنطقة الشرقية لعرض 87 فرصة، و3 مزادات في منطقة جازان لعرض 29 فرصة، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض فرصة، و3 مزادات بمنطقة عسير لعرض 25 فرصة، ومزادان بمنطقة حائل لعرض 31 فرصة، وأخيرا يقام مزادان في كل من منطقة الجوف لعرض 12 فرصة، ومنطقة الباحة مزاد لعرض 4 فرص، ومنطقة نجران يقام مزاد لعرض 19 فرصة.

وأشار «إنفاذ» إلى أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات في موقعه الالكتروني www.infath.gov.sa.