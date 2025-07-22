شكرا لقرائتكم خبر كأس العالم للرياضات الالكترونية يعيد تعريف «اللعب» بتقنيات الواقع الممتد (XR) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد كأس العالم للرياضات الالكترونية، الحدث العالمي الذي تستضيفه الرياض حاليا حتى 24 أغسطس المقبل، تعريف مفهوم «اللعب»، من خلال تقنيات الواقع الممتد (XR)، ضمن ساحات لعب واقعية تحاكي تجربة افتراضية متكاملة، كما في نموذج لعبة EVA (Esports Virtual Arenas).

وعبر سماعة رأس الواقع المعزز، وجهاز تفاعلي على هيئة بندقية ذكية متصلة، يخوض اللاعب في لعبة EVA تجربة قتالية غامرة تمزج بين الحركة الواقعية والمحاكاة الافتراضية، ضمن بيئة ثلاثية الأبعاد تتكامل فيها عناصر الصوت، والحركة، والرؤية، مما يتيح خوض معارك ديناميكية تتطلب التنسيق الجماعي، وردود الفعل السريعة، واتخاذ قرارات حاسمة في لحظات حرجة.

وتتجاوز تجربة EVA كونها لعبة ترفيهية لتصبح تمرينا ذهنيا وحركيا، يختبر قدرة اللاعب على الانغماس التفاعلي الكامل ضمن سيناريوهات قتالية تحاكي الواقع بشكل متقدم.

ويمثل هذا النوع من الألعاب جيلا جديدا من الرياضات الالكترونية، تنشط فيه الحواس مثل البصر والسمع والحركة، ليشعر المشارك وكأنه يعيش تفاصيل اللعبة في عالم واقعي بالكامل، لا مجرد متفرج أمام الشاشة، وتنتقل الرياضة الالكترونية بذلك من التفاعل عبر أزرار وشاشات، إلى اندماج بدني وذهني داخل بيئة افتراضية متقدمة، مما يفتح آفاقا واسعة لتوظيف هذه التقنيات في مجالات متعددة تشمل التدريب والتعليم وحتى العلاج السلوكي، من خلال ما يعرف بـ»المحاكاة الغامرة».