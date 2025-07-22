شكرا لقرائتكم خبر فريق EVOS: حققنا لقب Free Fire بعد نهائي ماراثوني مثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعب فريق EVOS Divine آجي ويكاسونو، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب بطولة Free Fire ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية، بعد نهائي ماراثوني حافل بالإثارة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الإعلامي بمنطقة بوليفارد سيتي في الرياض.

وبين ويكاسونو أنهم حققوا المركز الثاني في النسخة الماضية، وهذا العام كانت المنافسة قوية وصعبة، ولم يتوقعوا هذه النتيجة، التي توجتهم أبطال العالم في لعبة Free Fire، مقدما شكره نيابة عن زملائه للمدرب راهاديان، على جهوده ودعمه المتواصل، للفريق خلال مشوارهم في البطولة.

ويعد فوز EVOS Divine بهذا اللقب تأكيدا على مكانته بين نخبة الفرق العالمية في الرياضات الالكترونية، وواحدا من أبرز إنجازاته خلال مشاركاته الدولية.