فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت بطولة Free Fire أمس، منافسات الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الالكترونية، وتوج الفريق الإندونيسي EVOS Divine بعد 5 أيام من المنافسات التي شارك فيها 18 فريقا من مختلف أنحاء العالم على مجموع جوائز مالية بلغ مليون دولار، وأقيمت مواجهاتها على مسرح صالة Qiddiya Arena في بوليفارد رياض سيتي.

وتمكن فريق EVOS Divine من التفوق على 12 فريقا في النهائي الكبير الذي امتد لـ10 مباريات حماسية شهدت تغيرا مستمرا في صدارة جدول الترتيب مع إمكانية حصول 5 فرق على اللقب، إلا أن الفريق الإندونيسي نجح في خطف اللقب في النهاية بعد تسجيله 170 نقطة، ليحصل على درع البطولة ومبلغ 300,000 دولار، إضافة إلى 1,000 نقطة في منافسات الأندية نحو لقب كأس العالم للرياضات الالكترونية.

وواصلت الفرق الإندونيسية هيمنتها على المراكز المتقدمة في البطولة، إذ حل في المركز الثاني الفريق الإندونيسي RRQ Kazu بتسجيله 123 نقطة، وكان نصيبه من مجموع الجوائز المالية 180,000 دولار ومعها 750 نقطة أضافها لرصيده في الترتيب العام ضمن الحدث العالمي.

وكان المركز الثالث ومبلغ 120,000 دولار من نصيب الفريق الإندونيسي Bigetron by Vitality الذي حصل على 500 نقطة عززت من موقعه في جدول الترتيب العام، وجاء خلفهم في المركز الرابع الفريق البرازيلي LOS الذي حقق 300 نقطة وبلغت جائزته المالية 80,000 دولار.