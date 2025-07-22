شكرا لقرائتكم خبر فريق Gen.G بطل لـ»League of Legends« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق Gen.G Esports بلقب بطولة League of Legends، ضمن بطولات الأسبوع الثاني لكأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، بعد مباراة نهائية مثيرة جمعته مع فريق AG.AL، في صالة stc Esports Arena.

وانتهت المواجهة بفوز الكوري الجنوبي Gen.G، بنتيجة 3 - 2، ليحصد المركز الأول وجائزة مالية قدرها 600,000 دولار، بالإضافة إلى 1000 نقطة في ترتيب الأندية، وجاء فريق AG.AL في المركز الثاني بعد أداء قوي، ليظفر بالجائزة المالية 320,000 دولار، و750 نقطة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تمكن فريق T1، بطل النسخة الماضية، من الفوز على فريق G2 Esports بنتيجة 2 - 0، ليحل في المركز الثالث ويحصل على 230,000 دولار، و500 نقطة، بينما حل فريق G2 رابعا وجائزة مالية 160,000 دولار، و300 نقطة.

وتعد هذه البطولة من أبرز بطولات كأس العالم للرياضات الالكترونية، التي تستقطب أفضل الفرق من مختلف أنحاء العالم، وتُقام وسط حضور جماهيري.