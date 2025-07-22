شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر الدولية» ترعى فريق »T1« للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «البحر الأحمر الدولية»، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 3 سنوات مع منظمة «T1 للترفيه والرياضة» العالمية المتخصصة في الرياضات الالكترونية، وذلك خلال فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية المقام حاليا في مدينة الرياض من 7 يوليو حتى 24 أغسطس 2025.

وتعد هذه الاتفاقية أول تعاون من نوعه عالميا بين مطور رئيسي للوجهات السياحية الفاخرة ومنظمة بارزة في مجال الألعاب الالكترونية، وجرى توقيعها عبر وساطة شركة CAA Sports، الوكيل التجاري الحصري لفريق T1.

ويعد فريق T1 من أبرز فرق الرياضات الالكترونية في كوريا الجنوبية والعالم، ويحظى بتاريخ عريق من النجاحات، من بينها التتويج بلقب بطولة League of Legends في النسخة الافتتاحية من كأس العالم للرياضات الالكترونية عام 2024، بقيادة النجم العالمي لي سانغ هيوك، الفائز بخمسة ألقاب عالمية، كما يشارك الفريق في عدد من الألعاب الشهيرة مثل VALORANT وTEKKEN 8 وEAFC Online وOverwatch 2.

وقال رئيس الاستدامة والبيئة في «البحر الأحمر الدولية»رائد البسيط: تتميز الرياضات الالكترونية بالنمو المتسارع والشعبية الكبيرة بين الشباب عالميا، بما في ذلك السعودية، ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى الوصول إلى فئات جديدة من الجمهور، وتعزيز ارتباط علامتنا التجارية بقيم الابتكار، والتفوق، وتجاوز التوقعات، وهي ذات القيم التي يجسدها فريق T1 بأفضل صورة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «T1 للترفيه والرياضة «جوش آن: مثلما تسعى T1 إلى قيادة قطاع الرياضات الالكترونية، تهدف «البحر الأحمر الدولية» إلى إعادة صياغة معايير الفخامة والاستدامة في عالم السياحة، حيث تدمج هذه الشراكة بين رؤيتين تتشاركان الالتزام بالإتقان والتميز، ونتطلع معا لتقديم تجارب فريدة تلهم جماهيرنا حول العالم. ووفقا لتقديرات القطاع، من المتوقع أن يصل جمهور الرياضات الالكترونية عالميا إلى نحو 640.8 مليون مشاهد خلال العام الحالي، منهم 318.1 مليون متابع دائم و322.7 مليون مشاهد غير منتظم. وبموجب الاتفاقية، سيظهر شعار «البحر الأحمر الدولية» على الزي الرسمي لفريق T1، كما ستصبح الشركة الراعي الرئيسي للمحتوى المرئي الخاص بالفريق على قناته في يوتيوب، والتي تضم أكثر من 1.56 مليون مشترك، خاصة خلال المنافسات الدولية الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي مكانة المملكة مركزا عالميا للرياضة والترفيه والابتكار.

يشار إلى أن وجهة «البحر الأحمر» بدأت في استقبال ضيوفها مطلع 2023، وتضم حاليا 5 منتجعات فاخرة ومطار «البحر الأحمر الدولي» (RSI)، الذي يقع على بعد 3 ساعات طيران من 250 مليون نسمة، و8 ساعات عن 85% من سكان العالم، كما يتوقع افتتاح 11 منتجعا إضافيا خلال الأشهر المقبلة في جزيرة شورى.

وقد افتتحت الشركة وجهتها الثالثة، منتجع «ثول الخاص» في 2024، بصفته جزءا من التزامها المتواصل بتطوير سياحة متجددة ومستدامة تلهم العالم.