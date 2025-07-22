عودة نظام الكؤوس في كأس العالم للرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تصاعد مكانة الرياضات الالكترونية عالميا، يأتي نظام الكؤوس في كأس العالم للرياضات الالكترونية، عنصرا أساسيا يضفي طابعا احترافيا وتنافسيا عالي المستوى على هذا الحدث العالمي، الذي تنظمه المملكة على مدار 7 أسابيع في الفترة من (7 يوليو حتى 24 أغسطس).

وشهدت نسخة 2024 من بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية في الرياض انطلاقة تاريخية بتطبيق نظام الكؤوس للمرة الأولى، في خطوة مبتكرة تهدف إلى تعزيز التنافسية والهوية الرمزية للبطولة.

ويعود نظام الكؤوس هذا العام ليقدم 4 عناصر رمزية رئيسية هي: «المفتاح» وهو العنصر الأساسي الذي يمنح لكل لاعب أو فريق عند مشاركته، ويمثل رمز الدخول لعالم التحدي والاحتراف، «درع بطولات الألعاب» ويمنح للفائزين في الألعاب الفردية، ويعكس هيبة الإنجاز، «كأس بطولة الأندية» ويمنح للفريق الأفضل أداء عبر جميع الألعاب، «الحائط الشرفي للأبطال» الذي يوثق تاريخ الفائزين في منافسات كأس العالم للرياضات الالكترونية.

وتتميز نسخة هذا العام من كأس العالم للرياضات الالكترونية، بجوائز قياسية تتجاوز 70 مليون دولار، ما يجعلها البطولة الأعلى قيمة في تاريخ الرياضات الالكترونية.