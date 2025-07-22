زيادة سهولة وصول المستفيدين إلى خدمات الصحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مجلس الضمان الصحي “ضمان” يطلق استراتيجيته 2025-2027 لتمكين خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها. تعزيز الوصول للخدمات الصحية المجلس يعزز الوصول للخدمات الصحية عالية الجودة بنظام شفاف ومبتكر يعزز تمكين مقدمي الخدمات وأصحاب العمل. المحاور الرئيسية للاستراتيجية الاستراتيجية تعتمد على محور المستفيد وتمكين أصحاب العمل بالاعتماد على البيانات والتقنية الذكية. تأكيد الرعاية الصحية المبنية على الجودة والكفاءة الاستراتيجية تهدف أيضًا لتعزيز الالتزام وتعزيز مكانة المجلس كجهة مبتكرة ومستدامة رقميًا. تطوير المبادرات والبرامج المجلس طور 47 مبادرة ضمن تسعة برامج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال زيادة الخدمات الوقائية وتعزيز فاعلية مقدمي الخدمات الصحية. التحول نحو رؤية المملكة 2030 تهدف الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة وتطوير منظومة الصحة ورعاية صحية مبنية على الجودة والكفاءة.

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