شكرا لمتابعة خبر عن منصة “قارئ” تنطلق لتوفير المحتوى الثقافي للمكفوفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة منصة “قارئ” لتمكين المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى المحتويات المقروءة والمسموعة عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتسعى المنصة إلى توفير بيئة محفزة للإبداع الثقافي، وتعزيز قيمة القراءة ثقافية وتعزيز قيمة الثقافة في المجتمع.

وتتيح منصة “قارئ” الكتب والمصنفات بصيغ تناسب احتياجات المستفيدين، بما يعزز قيمة القراءة ويدعم الاندماج الاجتماعي والثقافي.

وتهدف المنصة إلى زيادة فرص الوصول إلى التعليم من خلال توفير نسخ ميسرة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والثقافي عبر تطوير التعليم والمعلومات المتاحة للمستفيدين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في قراءة المطبوعات.