شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 45 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 45 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 45 درجة مئوية.- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.- المدينة المنورة 44 درجة مئوية.- الرياض 45 درجة مئوية.- جدة 42 درجة مئوية.- أبها 32 درجة مئوية.- تبوك 39 درجة مئوية.- بريدة 44 درجة مئوية.- حائل 40 درجة مئوية.- الباحة 31 درجة مئوية.- عرعر 42 درجة مئوية.- سكاكا 41 درجة مئوية.- جازان 37 درجة مئوية.- نجران 40 درجة مئوية.- الخرج 46 درجة مئوية.- المجمعة 44 درجة مئوية.- وادي الدواسر 45 درجة مئوية.- الدوادمي 42 درجة مئوية.- شرورة 44 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.تبدأ الموجة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.تبدأ الأتربة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء.يشمل التنبيه حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.