شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" تدعو المعتمرين إلى اتباع السنة في استلام الحجر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عموم المعتمرين على الالتزام بهدي النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في استلام الحجر الأسود خلال الطواف، مشددة على أن استلام الحجر وتقبيله سنة مؤكدة، تُشرع لمن استطاع ذلك دون مزاحمة أو إيذاء للآخرين.

وأكدت الرئاسة أنه في حال تعذر الاستلام أو التقبيل بسبب الزحام، فإن الإشارة إلى الحجر باليد اليمنى مع التكبير تُجزئ، وذلك اقتداء بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

وأشارت إلى أهمية التيسير في أداء النسك، وتجنب التدافع حفاظا على سلامة الجميع.

كما دعت الرئاسة المعتمرين إلى مراعاة الرفق والسكينة خلال الطواف، سائلة الله عز وجل للجميع عمرات مقبولة وطوافًا ميسورًا وأجرًا عظيمًا.