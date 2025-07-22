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الخميس.. أرقام التواصل مع سفارة المملكة في القاهرة خلال عطلة الحكومة المصرية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

الخميس.. أرقام التواصل مع سفارة المملكة في القاهرة خلال عطلة الحكومة المصرية

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الدمام - شريف احمد - نشرت سفارة المملكة العربية في القاهرة أرقامًا للتواصل معها في حالة الطوارئ خلال عطلة يوم الخميس المقبل في مصر.
وجاء في بيان للسفارة على منصة إكس: تود السفارة التنويه بأنها ستكون في عطلة رسمية يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025ـ تزامنًا مع عطلة الحكومة المصرية، على أن يُستأنف العمل -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025.
وأضافت السفارة: في حالات الطوارئ يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 01115111819 - 01120995566.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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