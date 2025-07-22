شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يستعرض خطط الحجر الداخلي وآليات التنقل للثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

مشروع ميزانية مركز وقاء

الثروة الحيوانية في السعودية

الدمام - شريف احمد - رأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الاجتماع الثامن عشر للمجلس بمقر المركز في الرياض.جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أيمن بن سعد الغامدي وأعضاء المجلس.واستهل الاجتماع باستعراض جدول الأعمال، ومتابعة التوجيهات والقرارات السابقة وما تم حيالها، ومناقشة ما استجد من أعمال تطويرية لتعزيز الثروة النباتية والحيوانية.كما استعرض، دعم وتمكين الأعمال مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز دور الأعمال المنوطة بالمركز.ووافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع ميزانية مركز وقاء للعام المالي 2026م، وأُحيط المجلس بمؤشرات أداء استراتيجية المركز، وإقرار خلو المملكة من مرض طاعون الخيل الأفريقي، وخطة الخلو من أهم الأمراض الحيوانية.كما استعرض، الخطة التنفيذية لإدارة الحجر الداخلي وآليات التنقل للثروة الحيوانية بالمملكة، وتصنيف مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة مرضًا ناشئًا في الأبقار، واستعدادات مركز وقاء.وكذلك الإحاطة بمخرجات المجالس البيطرية (الدواجن، والألبان، الخيل)، والخطة التنفيذية والتطويرية للجراد الصحراوي، والإحاطة بمستجدات التأهيل والترخيص للقطاع الخاص.