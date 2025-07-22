تحليل تحديات الشركات الخاصة في مراقبة الأنشطة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ينظم المركز الوطني للتفتيش والرقابة سلسلة من ورش العمل لرصد التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال التفتيش والرقابة. يتعاون المركز مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة مكاتفة الاستشارية، ويشارك ممثلون عن منشآت القطاع الخاص. يستمر البرنامج من يوليو وحتى سبتمبر 2025.

منظومة الرقابة

تهدف الورش إلى التعرف على التحديات التي تواجه المنشآت التجارية في مجال الرقابة، ومناقشة الحلول المقترحة ودور المركز الوطني للتفتيش والرقابة، وتطوير منظومة الرقابة.

تقسيم الورش

يتم تقسيم الورش إلى ثلاث مجموعات حسب القطاعات، مع التركيز على قطاع المطاعم والمقاهي وقطاع التجزئة وقطاع التموينات.

أعمال التفتيش

تأتي هذه الورش ضمن جهود المركز لتحسين التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الرقابة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الامتثال للأنظمة والتشريعات.

الختام

يعمل المركز الوطني للتفتيش والرقابة على تطوير آليات التفتيش والرقابة لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة ورفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكل عام.

التحديثات

يذكر أن المركز تأسس بقرار من مجلس الوزراء لتنسيق جهود التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية وتحسين آليات الرقابة والتفتيش.