61 ألف فرد يستفيدون من الإرشاد في المسجد النبوي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين عن تقديم خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبوي خلال موسم الحج لعام 1446هـ، حيث استفاد منها 61,022 شخص خلال الفترة من 1 إلى 29 ذي الحجة.

تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات النوعية التي تُقدمها الهيئة لتسهيل حركة الزوار والمصلين ومساعدتهم في التنقل داخل المسجد النبوي وساحاته بكل يسر وسهولة. تأتي هذه الجهود في إطار التحسين المستمر لتجربة الزوار للمسجد النبوي وتطوير جودة الخدمات المقدمة لهم.

تعكس هذه الأرقام الكبيرة حجم الجهود المبذولة من قبل الهيئة لضمان تقديم خدمات مميزة لزوار المسجد النبوي، وتعزز التزامها بتحقيق راحة وسلامة الزوار وتوفير بيئة مريحة لهم خلال زيارتهم.

تعتبر الخدمات المقدمة في المسجد النبوي جزءًا من التجربة الدينية والروحانية التي يسعى الزوار لتحقيقها خلال زيارتهم، وتعتبر الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين شريكًا فعالًا في تقديم هذه التجربة بكل كفاءة واحترافية.

بهذه الجهود المبذولة، يستمر المسجد النبوي في استقبال الزوار والمصلين بكل حفاوة وترحيب، مما يعزز مكانته كواحد من أهم المعالم الدينية في العالم.