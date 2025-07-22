شكرا لمتابعة خبر عن النقل : 50 مليون طلب بريدي خلال 3 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للنقل أن قطاع الطرود البريدية في المملكة شهد خلال الربع الثاني من عام 2025 أكثر من 50 مليون طلب خلال الربع الثاني من عام 2025.

وأوضحت الهيئة أن شركة “Naqel” سجلت أقل الشركات تسجيلًا لعدد الشكاوى المصعدة بواقع اثنتين فقط لكل 100 ألف شحنة، تليها كل من شركة “j&t”، و”iMile”، و”GFS”، و”DHL”، في المرتبة الثانية، بواقع 4 شكاوى لكل منها.

وأضافت أن ” RedBox” احتلت في المرتبة الخامسة، مسجلة 5 شكاوى لكل 100 طرد، ثم “SPL” بـ 6 شكاوى، و”Aramex” بـ 9 شكاوى، و”smsa” بـ 15 شكوى، و”Ajex”، بـ 17 شكوى، وحلت بعدها “Star Links” بـ 26 شكوى، ثم “UPS” بـ 41 شكوى، وأخيرًا “Fedex” بـ 111 شكوى.

وشددت الهيئة على أن تصعيد الشكاوى إليها يتم فقط بعد منح شركات التوصيل فرصة كافية لمعالجتها لمدة تصل إلى 7 أيام، بما يعكس التزامها التام على إعطاء شركات التوصيل مهلة محددة، لمعالجة شكاوى المستفيدين بهدف تحسين تجربتهم، لضمان حماية حقوقهم.