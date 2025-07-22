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للبائع والمشتري.. خطوات تنفيذ خدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

للبائع والمشتري.. خطوات تنفيذ خدمة مبايعة المركبات عبر "أبشر"

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الدمام - شريف احمد - أوضحت منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر"، خطوات تنفيذ خدمة مبايعة المركبات "للبائع والمشتري" عبر موقعها بكل يسر وسهولة.
ويمكن للمشتري تنفيذ خدمة مبايعة المركبات عبر الآتي:
  • فتح تطبيق أبشر، واختيار "خدماتي" من القائمة الرئيسية.
  • اختيار "إدارة ملكية المركبة".
  • اختيار طلب المبايعة المطلوب.
  • مراجعة التفاصيل وقبول الطلب إذا كنت موافق.
  • إدخال معلومات حساب البنك الخاص بك، ثم معلومات الموقع الذي سيتم فيه المبايعة مثل: "المدينة والعنوان".
  • مراجعة معلومات المركبة وسعر البيع قبل تأكيد القبول.
  • في حال قبولك للطلب، سيتم تزويدك برقم الحساب الافتراضي الخاص بالعملية.
  • حول المبلغ المتفق عليه مع البائع على الحساب الافتراضي للعملية عن طريق البنك.
  • بعد إيداع المبلغ سيتم إشعار الطرفين بضرورة الالتقاء ومعاينة المركبة.
  • بعدها يتم إتمام عملية الاستلام ونقل الملكية عبر تطبيق أبشر، من خلال مشاركة المشتري رمز التأكيد مع البائع.

خدمة مبايعة المركبات

أما خطوات البائع عبر أبشر، جاءت كالتالي:
  • فتح تطبيق أبشر، واختيار "خدماتي" من القائمة الرئيسية.
  • اختيار المركبة المطلوبة، ثم اختيار مبايعة المركبات.
  • إدخال رقم هوية وتاريخ ميلاد المشتري، وحدد سعر المركبة والمسافة المقطوعة بالسيارة بالكيلومتر.
  • بعدها، أدخل معلومات حساب البنك الخاص بك.
  • إدخال بيانات المدينة والعنوان.
  • مراجعة معلومات المبايعة قبل تأكيد القبول، ثم اختر مبايعة المركبة.
  • قبل إرسال الطلب، تأكد من دفع الرسوم الحكومية عبر البنك.
  • بعد إرسال الطلب للمشتري، سيصل رسالة بطلب المبايعة خلال ساعة.
  • بعد إيداع المبلغ، سيتم إشعار الطرفين بضرورة الالتقاء ومعاينة المركبة.
  • بعد المعاينة، يدخل البائع على تطبيق أبشر والضغط على خيار "تسليم المركبة".
  • وأخيرًا، يشارك المشتري رمز التأكيد مع البائع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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