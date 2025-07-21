شكرا لقرائتكم خبر عن لتخزين الحطب المحلي.. ضبط مخالف للبيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مخالف بعسير

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينه مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (50) رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، كما أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة رعي الأغنام غرامة (200) ريال لكل رأس.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال،وتحث القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.