شكرا لقرائتكم خبر عن منصة رقمية وتفتيش سريري.. "الغذاء والدواء" تعزز الابتكار بـ 3 مسارات والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية