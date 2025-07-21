مع حجز المركبة!! احذر تركيب تلك الأدوات في مركبتك وإلا فاستعد لغرامة أكثر من 5000 ريال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من جملة المخالفات التي ينص عليها النظام السعودي للمرور جاءت مخالفة تخص أصحاب المركبات الذين يقومون بتركيب أدوات وتجهيزات تشبه ما يتم تركيبها على مركبات الطوارئ أو المركبات الرسمية، وهذا ما حذرت منه الإدارة العامة للمرور مع التأكيد على فرض عقوبات على من يتم ضبطه يرتكب مثل تلك المخالفة.
عقوبات تركيب تجهيزات تشبه مركبات الطوارئ
من هذا المنطلق لا بد من العلم أنه بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية فإن مخالفة تركيب التجهيزات الشبيهة بمركبات الطوارئ تؤدي إلى غرامات مالية لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 6000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة لحين إزالة المخالفة نهائيًا.
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